Столтенберг підтримав ідею запросити Україну на літній саміт НАТО

Генсек Альянсу вважає саміт хорошим майданчиком для зустрічей із партнерами. З форматом ще варто визначитися, а чи подавати заявку на вступ — вирішувати лише Україні.

Представник НАТО погоджується з тим, щоб запросити Україну та Грузію на літній саміт Альянсу, який відбудеться 29-30 червня в іспанській столиці Мадрид. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю газеті La Vanguardia.

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Саміт проходитиме на рівні глав держав та урядів країн-членів НАТО. На запитання видання, чи згоден він із тим, що Україну та Грузію потрібно запросити на літній саміт, Генсек НАТО відповів так:

"Я вважаю, що це хороший майданчик для зустрічей із партнерами. Але також думаю, що нам ще варто визначиться з форматом. З нетерпінням чекаю саміту. Ми повинні відповісти рішучим сигналом про те, що ми тут, щоб захистити всіх союзників НАТО", — заявив Столтенберг.

Спікер зазначив, що Україна сама має вирішити, чи подавати заявку на вступ до Альянсу, чи ні:

"Всі союзники НАТО визнають право країн визначати свій власний шлях. Ідея про те, що держави можуть вирішувати, що робитимуть їхні сусіди, — це саме той світ, у який ми не хочемо повертатися. Сфери впливу є частиною історії й повинні там залишатися", — зазначив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анжей Дуда запропонував провести зустріч Україна-НАТО. Такі зустрічі потрібні для того, щоб продемонструвати солідарність до надійних союзників блоку.

Більшість європейців впевнені, що НАТО має допомогти Україні в протистоянні з Росією. А жителі Румунії, Польщі та Швеції навіть готові змиритися з потенційними ризиками в разі захисту України. Фокус раніше писав про те, що на тлі загрози РФ до Румунії прибули перші американські військові для посилення союзників у східній Європі. Усього США направлять близько 3000 військових до Румунії та Польщі.