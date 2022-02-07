Президент Польщі запропонував провести зустріч Україна-НАТО

Зустрічі у форматі Грузія-НАТО та НАТО-Україна потрібні, щоб продемонструвати солідарність з цими країнами – надійними союзниками блоку, вважає президент.

Сьогодні, 7 лютого, у Брюсселі під час пресконференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність зустрічі у форматі Україна-НАТО та Грузія-НАТО на рівні глав держав. Про це повідомляє пресслужба альянсу.

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Дуда сказав, що на шляху до Пекіна він обговорював із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі ситуацію з її точки зору.

"Я вважаю, що ми маємо провести зустріч на рівні глав держав Грузія-НАТО і також зустріч у форматі НАТО-Україна, щоб продемонструвати нашу солідарність з цими країнами", — заявив Дуда, додавши, що ці країни завжди були надійними союзниками блоку.

Можливості проведення зустрічей України та НАТО на високому рівні перешкоджає Угорщина, керівництво країни незадоволене тим, як дотримуються прав угорської етнічної меншості на території України.

За заявами угорської влади, Україні необхідно внести деякі зміни, щоб досягти підтримки з боку угорського керівництва на шляху до НАТО.

В іншому випадку, якщо Україна не змінить чинної політики стосовно угорської нацменшини, тоді, за словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, можливості Угорщини щодо підтримки України в конфлікті з РФ будуть обмежені.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво США назвало головні причини, які заважають Україні вступити до альянсу. Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін вважає, що Україна на шляху до вступу в НАТО, для чого, однак, Україні необхідно ухвалити розумне рішення щодо Донбасу та вирішити питання російської агресії.