Президент Польши предложил провести встречу Украина-НАТО

Встречи в формате Грузия-НАТО и НАТО-Украина нужны, чтобы продемонстрировать солидарность с этими странами — надежными союзниками блока, считает президент.

Сегодня, 7 февраля, в Брюсселе во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом президент Польши Анджей Дуда заявил о необходимости встречи в формате Украина-НАТО и Грузия-НАТО на уровне глав государств. Об этом сообщает пресс-служба альянса.

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Дуда сказал, что по пути в Пекин он обсуждал с президентом Грузии Саломе Зурабишвили ситуацию с ее точки зрения.

"Я считаю, что мы должны провести встречу на уровне глав государств Грузия-НАТО и также встречу в формате НАТО-Украина, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с этими странами", — заявил Дуда, добавив, что эти страны всегда были надежными союзниками блока.

Возможности проведения встреч Украины и НАТО на высоком уровне препятствует Венгрия, руководство страны недовольно тем, как соблюдаются права венгерского этнического меньшинства на территории Украины.

По заявлениям венгерских властей, Украине необходимо внести некоторые изменений, чтобы добиться поддержки со стороны венгерского руководства на пути в НАТО.

В противном случае, если Украина не изменит существующей политики применительно к венгерскому нацменьшинству, тогда, по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, возможности Венгрии в том, что касается поддержки Украины в конфликте с РФ будут ограничены.

Ранее Фокус сообщал, что руководство США назвало главные причины, которые мешают Украине вступить в альянс. Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что Украина находится на пути в НАТО, для чего, однако, Украине необходимо принять разумное решение по Донбассу и решить вопрос российской агрессии.