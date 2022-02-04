США назвали основные проблемы, которые тормозят вступление Украины в НАТО, - Квин

Американский дипломат считает, что Украина должна принять разумное решение по Донбассу и покончить с вопросом российской агрессии.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила о том, что Украина находится на пути вступления в НАТО. Однако для принятия окончательного решения о ее членстве в Украине необходимо провести некоторые реформы. Об этом Квин рассказала во время эфира ток-шоу "Право на власть".

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По мнению Квин, существует несколько препятствия, преодолев которые Украина может надеяться на положительное решение вопроса о членстве в Североатлантическом альянсе. Первое необходимое условие — нерушимость границ Украины и "разумное решение по Донбассу". Второе — решение вопроса российской агрессии. Иными словами Украина не должна находится в состоянии военного конфликта и должна восстановить контроль на своих границах.

По ее словам, украинская сторона может расстраиваться из-за того, что решение вопроса о членстве в Альянсе несколько затянулось, однако вступление в НАТО для многих стран Европы также далось нелегко.

"Украина прошла долгий путь к членству и имеет Национальную годовую программу, по которой работает с НАТО каждый новый год. Поэтому Украина на этом пути, но еще не в конечной точке", — сказала американский дипломат.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что одна из стран ЕС заблокировала Украине вступление в Кибер-НАТО. Он не уточнил о какой стране конкретно идет речь, но сказал, что она является соседом Украины.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что НАТО не будет перебрасывать свои войска в Украину в случае вторжения России, поскольку наша страна не является членом Альянса. Тем не менее страны-союзники готовы в дальнейшем поддерживать Украину, предоставляя ей оружие и военных инструкторов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО искусственно заманивают Украину в свои ряды. По мнению российского министра, существование такого военного болка, как НАТО, вообще бессмысленно после окончания "холодной" войны.