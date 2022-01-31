НАТО не будет размещать свои войска в Украине, — Столтенберг о возможном вторжении РФ

По словам генсека Альянса, поскольку Украина не является членом военного блока, она не может рассчитывать на гарантию 100%-й безопасности, как страны-члены НАТО.

НАТО не планирует перебрасывать свои военные подразделения на территорию Украины на фоне возможного вторжения РФ. Об этом предупредил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

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По его словам, НАТО полностью исключает возможность проведение военных операций в Украине и переброску своих войск на украинские территории.

Йенс Столтенберг напомнил, что наша страна не является членом Альяса, поэтому Киев не может рассчитывать на 100%-ую гарантию безопасности со стороны военного блока, как государства-члены. Вместе с этим, как отметил генсек, НАТО продолжает оказывать Украине поддержку, давая понять, что "Россия снова применит силу, будут введены жесткие экономические санкции".

На территории нашей страны на сегодняшний день, по словам Йенса Столтенберга, работают военные инструкторы Альянса, которые помогают укреплять оборонноспособность Киева.

Общаясь с журналистами, генсек блока отметил, что украинская армия "намного сильнее, чем в 2014 году", когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе. В то же время, у НАТО нет никакой определенности насчет РФ и ее военных планов по отношению к Украине.

"Существует реальный риск (вторжения армии РФ в Украину — ред.), и поэтому партнеры по НАТО увеличивают свою поддержку Украине", — подытожил Йенс Столтенберг.

18 января Йенс Столтенберг заверял, что НАТО поможет Украине реализовать свое право на самозащиту в случае вторжения России.

Напомним, 26 января генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России вывести свои войска из Украины, Молдовы и Грузии. По его словам, Москва размещает своих военных в других странах без каких-либо разрешений, и эту проблему нужно решать в рамках "Нормандского формата".

Также 26 января на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США не будут отправлять свои войска в Украину на фоне возможного вторжения РФ. У президента Джо Байдена, по ее словам, нет ни интереса, ни желания перебрасывать дополнительные военные силы в нашу страну, поэтому Вашингтон сконцентрируется на поддержке союзников по НАТО.