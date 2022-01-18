НАТО поможет Украине реализовать право на самозащиту в случае нападения РФ, - Столтенберг

Представители альянса пытаются объяснить, что Россия поплатится, если вновь попытается применить силу против Украины.

Сегодня, 18 января, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время брифинга заявил, что в случае масштабного ввода российских войск в Украину, силы НАТО и союзники применят в отношении РФ не только санкции, но и помогут Украине реализовать право на самозащиту. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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"Основная задача сейчас — предотвратить военное нападение на Украину, — заявил Столтенберг. — Поэтому мы пытаемся донести до России недвусмысленный месседж о том, что если они вновь попытаются применить силу против Украины, то поплатятся. Экономически, финансово и политически. НАТО также предоставляет поддержку Украине, у которой, конечно же, есть право на самозащиту, как и у любой другой суверенной страны. И НАТО поможет воспользоваться этим правом".

Вместе с тем, Столтенберг настаивает, что необходимо добиваться прогресса в переговорах политическими средствами.

Напомним, что генсек блока заявил, что решение о принятии Украины и Грузии в НАТО было утверждено еще в 2008 году, однако без конкретных дат.

Ранее Фокус сообщал, что НАТО укрепляет Балтийский регион. Руководство альянса собирается перебросить в Эстонию 5 тыс. военнослужащих. В Эстонии построят дополнительные казармы, чтобы разместить солдат подразделений быстрого реагирования