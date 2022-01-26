"Нет ни намерений, ни желания, ни интереса": США не будут отправлять военных в Украину (видео)

Любые решения о расположении войск за пределами Украины будут приниматся совместно с НАТО

Президент США Джо Байден не собирается отправлять американские войска в Украину, у него нет ни намерений, ни интереса, ни желания это делать. США сфокусируются на поддержке стран НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь американского президента Джо Байдена Дженнифер Псаки для прессы.

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"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска в Украину. НАТО была сформирована, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на восточном фланге, и именно на этом мы фокусируемся"

Ранее 8500 американских военных были приведены в боевую готовность. Решение об отправлении их на "восточный фланг" и любые другие решения о развертывании войск будут приниматся совместно с партнерами по НАТО, сказала Псаки.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может получить от США военную помощь на $500 млн. На следующей недели в США будет рассмотрен законопроект, который предусматривает для Украины получение оборонного оборудования. Такую помощь уже получают Израиль и Египет. в Демократической партии пытаются ускорить процесс принятия такого законопроекта. Это случилось после того, как несколько американских сенаторов провели встречу с официальными лицами в Киеве.

Ранее Фокус писал о том, что в США представили план ЕС по санкциям на Россию в случае вторжения в Украину. Вашингтон призывает европейских союзников блокировать экспорт сырья и оружия из России, а также заморозить торговые маршруты для Москвы. Также предусматривается сокращение российских посольств и высылка дипломатов.