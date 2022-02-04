Данилов рассказал о стране, которая мешает Украине вступить в Кибер-НАТО

Это государство граничит с нами, и оно знает, что мы восьмой год воюем с Россией, но все равно ведет себя подобным образом. Но саму страну глава СНБО не назвал.

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал, что одна из стран Европейского Союза заблокировала Украине вступление в Кибер-НАТО. За это решение страна, о которой идет речь, проголосовала, несмотря на то, что Украина восьмой год ведет войну с Российской Федерацией. Об этом сообщается в эфире передачи "Право на владу. Вiйна за мир" от 3 февраля 2022 года.

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"Есть такая институция, которая называется Кибер-НАТО. Мы летом прошлого года подали туда все документы, прошли все соответствующие верификации. Там, как и в НАТО, решение принимается консенсусом. Так вот, одна из стран отказала нам в участии в этой уважаемой институции", сказал Данилов.

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Секретарь СНБО подчеркнул, что эта страна является нашим соседом. И она проголосовала против участия Украины в Кибер-НАТО, отказала нам в членстве, — сказал он.

В середине января 2022 года ряд украинских правительственных информационных ресурсов был атакован. Несколько дней сайты ряда министерств в Украине, а также портала "Дія", не работали. Все, кто пытался зайти на них, видели текстовые сообщения провокационного содержания.

Многие зарубежные специалисты и политики увидели в этом российский след. Например, бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Он считает, что масштабная атака на сайты украинских государственных учреждений подтверждает вероятность того, что Россия вскоре нападет на Украину.

Шведский политический деятель полагает, что такая атака имела целью уничтожить государственные информационные ресурсы Украины, и это одна из целей, которые ставит перед собой Россия перед началом вторжения.

По словам Постоянного представителя Польши при Европейском Союзе Анджея Садося, эта же группа хакеров работала летом 2021 года над атакой на сайты немецкого Бундестага перед выборами. Также, представители этой группы взламывали электронные адреса польских чиновников.