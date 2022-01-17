Хакерская атака подтверждает намерение России напасть на Украину — Швеция

По словам бывшего премьер-министра Швеции, целью кибератаки было уничтожение всей системы правительственных сайтов страны.

Бывший премьер-министр Швеции и нынешний сопредседатель центра аналитики "Европейский совет по международным отношениям" Карл Бильдт заявил, что масштабная кибератака на украинские сайты государственных учреждений подтверждает вероятность нападение Росии на Украину. Об этом Бильдт написал в своем Twitter.

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Он предполагает, что хакерская атака была осуществлена для внедрения вредоносного программного обеспечения с целью в определенный момент уничтожить все системы.

Такое развитие событий, по мнению шведского чиновника, говорит о подготовке к нападению на Украину.

"Мы находимся в самой опасной ситуации с точки зрения безопасности в Европе с начала 1960-х годов. Последняя кибератака против Украины лишь дополняет картину подготовки к крупномасштабной агрессии против страны", — отметил Бильдт.

Напомним, что по данным Министерство цифровой трансформации страны, за массовой кибератакой на правительственные сайты Украины стоит Россия, которая пыталась остановить работу госсектора и подорвать доверие к нынешней власти со стороны украинских граждан.

Об уязвимости правительственных сайтов в Украине предупреждало агентство по кибербезопасности HackControl. Сотрудники агентства отметили, что уязвимостями хакеры пользуются в случае ведения гибридной войны.