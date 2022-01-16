В Минцифры сообщили, кто стоит за хакерскими атаками на Украину, и зачем это было нужно

В Минцифры подчеркнули, что Россия продолжает войну, начатую в 2014 году, и делает все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и подорвать доверие граждан к власти.

За хакерской атакой, осуществленной ночь с 13 на 14 января, в результате которой пострадали 70 государственных сайтов, стоит Россия, которая таким образом продолжает воевать против Украины и наращивает силы в информационном киберпространстве, сообщает Министерство цифровой трансформации страны, ссылаясь на собранные на данный момент доказательства.

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В Минцифры уверены, что цель атаки – дестабилизация ситуации в Украине путем остановки работы госсектора и подрыв доверия к власти со стороны граждан.

"Этого они могут достичь, бросив в инфопространство фейки об уязвимости критической информационной инфраструктуры и о "сливе" персональных данных украинцев", – подчеркнули в ведомстве и заверили, что приложение "Дія", ставшее одним из объектов атаки, не хранит персональные данные украинцев. По информации министерства, приложение является только "мостом" между информацией из госреестров и пользователем.

"К примеру, вся медицинская информация, в частности данные для генерирования СOVID-сертификатов, размещена в Электронной системе здравоохранения. Данные о РНУКНП (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика) хранятся в реестре Государственной налоговой службы. А демографические данные – в Едином государственном демографическом реестре. И так дальше", – говорится в заявлении.

Министерство призвало украинцев не поддаваться панике, заверив, что все персональные данные – под надежной защитой в госреестрах. Что касается объявлений о продаже баз данных в Сети, то они, по утверждению ведомства, являются аферой:

"Мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года".

На данный момент Госспецсвязи вместе с СБУ и киберполицией продолжает расследование кибератаки.

"Поле боя за безопасность и само существование нашего государства лежит в нескольких плоскостях – военной, дипломатической, исторической, а теперь еще и цифровой. Поэтому украинские киберспециалисты объединятся, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", – добавили в Минцифры.

Тем временем американская корпорация Microsoft заявила, что обнаружила вредоносное программное обеспечение, зашифрованное под программы-вымогатели, на сайтах госорганов Украины.

О том, что готовятся хакерские атаки на сайты органов государственной власти Украины, еще 20 декабря предупреждало авторитетное издание The New York Times. Журналисты предположили, что они могут стать почвой для начала широкомасштабных боевых действий.

Правительственные эксперты уже выяснили, какие методы использовали хакеры для массовой кибератаки.