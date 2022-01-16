У Мінцифри повідомили, хто стоїть за хакерськими атаками на Україну, і навіщо це потрібно

У Мінцифри наголосили, що Росія продовжує війну, розпочату у 2014 році, і робить все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та підірвати довіру громадян до влади.

За хакерською атакою, здійсненою ніч із 13 на 14 січня, внаслідок якої постраждали 70 державних сайтів, стоїть Росія, що таким чином продовжує воювати проти України та нарощує сили в інформаційному кіберпросторі, повідомляє Міністерство цифрової трансформації країни, посилаючись на зібрані на даний момент докази.

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У Мінцифри впевнені, що мета атаки – дестабілізація ситуації в Україні шляхом зупинення роботи держсектору та підриву довіри до влади з боку громадян.

"Цього вони можуть досягти, кинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про "злив" персональних даних українців", – наголосили у відомстві та запевнили, що додаток "Дія", який став одним з об'єктів атаки, не зберігає персональних даних українців. За інформацією міністерства, додаток є лише "мостом" між інформацією з держреєстрів та користувачем.

"Наприклад, вся медична інформація, зокрема дані для генерування СOVID-сертифікатів, розміщена в Електронній системі охорони здоров'я. Дані про РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) зберігаються у реєстрі Державної податкової служби. А демографічні дані – у Єдиному державному демографічному реєстрі. І так далі", – йдеться у заяві.

Міністерство закликало українців не піддаватися паніці, запевнивши, що всі персональні дані – під надійним захистом у держреєстрах. Що стосується оголошень про продаж баз даних у Мережі, то вони, за твердженням відомства, є аферою:

"Шахраї продають старі дані, скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року".

Наразі Держспецзв'язку разом із СБУ та кіберполіцією продовжує розслідування кібератаки.

"Поле бою за безпеку та саме існування нашої держави лежить у кількох площинах – військовій, дипломатичній, історичній, а тепер ще й цифровій. Тому українські кіберфахівці об'єднаються, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати супротивника", – додали у Мінцифри.

Тим часом американська корпорація Microsoft заявила, що виявила шкідливе програмне забезпечення, зашифроване під програми-вимагачі, на сайтах держорганів України.

Про те, що готуються атаки хакерів на сайти органів державної влади України, ще 20 грудня попереджало авторитетне видання The New York Times. Журналісти припустили, що вони можуть стати підґрунтям для початку широкомасштабних бойових дій.

Урядовці вже з'ясували, які методи використовували хакери для масової кібератаки.