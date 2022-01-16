Microsoft виявила шкідливе програмне забезпечення на сайтах держорганів України

Серед жертв хакерів – і фірма, яка займається інформаційними технологіями та керує веб-сайтами. Серед її клієнтів – держустанови, що зазнали атаки.

Фахівці американської корпорації Microsoft заявили, що виявили віруси на сайтах деяких держорганів України після кібератаки, повідомляє Reuters.

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Замасковане під програми-здирники шкідливе програмне забезпечення було виявлено у системах, що належать кільком українським урядовим установам та організаціям, які тісно співпрацюють з українським урядом та виконують критично важливі функції виконавчої влади чи реагування на надзвичайні ситуації.

Під час розслідування також з'ясувалося, що жертвою хакерів стала і фірма, яка займається інформаційними технологіями та управляє веб-сайтами клієнтів з державного та приватного секторів, включаючи держустанови, що зазнали атаки. Що це за компанія, у Microsoft не розкривають, проте запевнили, що розслідування триває.

Масштабна кібератака обрушилася на урядові веб-сайти в ніч із 13 на 14 січня. Загалом хакери зламали 70 сайтів, серед яких веб-сторінки МЗС України, ДСНС, Кабінету міністрів, портал "Дія" та багато інших. Невідомі попередили українців, щоб вони "боялися і чекали гіршого".

[ + – ] Хакери залишили послання російською, українською та польською мовами Фото: Скриншот

Нагадаємо, видання The New York Times ще 20 грудня попереджало, що російські хакери готують після Різдва кібератаки проти України, які будуть націлені на критичні об'єкти інфраструктури. За даними журналістів, хакерські атаки можуть стати підґрунтям для початку широкомасштабних бойових дій.

Вже після інциденту Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури та інформаційної політики України зробив припущення про причетність РФ до атаки, яка була здійснена на урядові сайти України, і розслідування якої зараз триває.

Постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт вже заявила, що якщо з'ясується, що до атаки причетна Москва, це буде розцінено як агресія проти України, і нові санкції не забаряться.

Секретар НАТО Єнс Столтенберг також прокоментував кібератаку, заявивши, що "рішуче" засуджує подібні дії.