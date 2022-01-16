Microsoft обнаружила вредоносное ПО на сайтах госорганов Украины

Среди жертв хакеров – и фирма, занимающаяся информационными технологиями и управляет веб-сайтами. Среди ее клиентов – госучреждения, которые подверглись атаке.

Специалисты американской корпорации Microsoft заявили, что обнаружили вирусы на сайтах некоторых госорганов Украины после кибератаки, сообщает Reuters.

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Замаскированное под программы-вымогатели вредоносное программное обеспечение было выявлено в системах, принадлежащих нескольким украинским правительственным учреждениям и организациям, которые тесно сотрудничают с украинским правительством и выполняют критически важные функции исполнительной власти или реагирования на чрезвычайные ситуации.

В ходе расследования также выяснилось, что жертвой хакеров стала и фирма, которая занимается информационными технологиями и управляет веб-сайтами клиентов из государственного и частного секторов, включая госучреждения, подвергнувшиеся атаке. Что это за компания, в Microsoft не раскрывают, однако заверили, что расследование продолжается.

Масштабная кибератака обрушилась на правительственные веб-сайты в ночь с 13 на 14 января. Всего хакеры взломали 70 сайтов, среди которых веб-страницы МИД Украины, ГСЧС, Кабинета министров, портал "Дія" и многие другие. Неизвестные предупредили украинцев, что бы они "боялись и ожидали худшего".

[ + – ] Хакеры оставили послания на русском, украинском и польском языках Фото: Скриншот

Напомним, издание The New York Times еще 20 декабря предупреждало, что российские хакеры готовят после Рождества кибератаки против Украины, которые будут нацелены на критические объекты инфраструктуры. По данным журналистов, хакерские атаки могут стать почвой для начала широкомасштабных боевых действий.

Уже после случившегося Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины сделал предположение о причастности РФ к кибератаке, которая была осуществлена на правительственные сайты Украины, и расследование которой сейчас продолжается.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит уже заявила, что если выяснится, что к атаке причастна Москва, это будет расценено как агрессия против Украины, и новые санкции не заставят себя ждать.

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал кибератаку, заявив, что "решительно" осуждает подобные действия.