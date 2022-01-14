Хакерская атака на Украину: США пригрозили РФ новыми санкциями

Введение новых ограничений в Штатах допустили, если доказательства причастности Москвы к атаке будут основательными и "безусловными". При этом действия РФ будут расценены как агрессия против Украины.

Постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что если доказательства о причастности российских властей к хакерским атакам на правительственные сайты Украины будут основательными и "безусловными", то это вызовет новые санкции против Москвы. Об этом сообщает издание Financial Times.

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По ее словам, такие доказательства будут расценены как пример возобновления агрессивных действий против Украины, что может привести к западным санкциям против РФ.

"Мы следим за всем, что Россия собирается делать в отношении Украины, и следим за некоторыми усилиями по дестабилизации Украины изнутри. Мы понимаем, что существует множество сценариев, которые могут развиваться в отношении того, что происходит между Россией и Украиной", — заявила Смит.

Реакция Запада на кибератаки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также прокомментировал кибератаку и в свою очередь заявил, что "решительно" осуждает подобные действия. Он рассказал, что эксперты по кибербезопасности НАТО много лет тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами и делятся информацией относительно текущей вредоносной кибер деятельности.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаки на сайты государственных учреждений Украины и заявил, что комитет ЕС по политике безопасности, а также киберподразделения соберутся, чтобы обсудить возможную помощь Киеву.

"Мы собираемся мобилизовать все наши ресурсы, чтобы помочь Украине справиться с этой кибератакой. К сожалению, мы знали, что это может произойти", — сказал он, добавив при этом, что ЕС пока не обладает достаточными данными, чтобы утверждать о причастности российских властей к кибератаке.

Напомним, что Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины сделал предположение о причастности РФ к кибератаке, которая была осуществлена на правительственные сайты Украины.

Специалисты стран НАТО в области кибербезопасности в ближайшие несколько дней официально дадут прямой доступ к программной платформе НАТО, в которой размещены данные о вредоносном ПО, предоставляющее опасность странам Альянса.