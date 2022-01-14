НАТО усилит киберсотрудничество с Украиной после хакерской атаки: что известно

В Альянсе обещают, что наши специалисты получат прямой доступ к информационной платформе НАТО по обмену информацией о вредоносном ПО.

Украинским государственным специалистам в области кибербезопасности в ближайшие несколько дней официально дадут прямой доступ к программной платформе НАТО, где содержится информация о всех вредоносных программах, которые могут причинить вред национальной безопасности стран Альянса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Эксперты НАТО уже много лет сотрудничают с украинскими коллегами в области усиления обороны против киберугроз. Наши специалисты в Брюсселе передают украинским коллегам всю необходимую информацию о текущей вредоносной деятельности в сфере кибербезопасности, подчеркнул Столтенберг.

По сведениям генерального секретаря Альянса, помимо общего обмена информацией о существующих киберугрозах, происходит поддержка украинских властей в Киеве натовскими специалистами.

Однако, и этого может оказаться недостаточно, поэтому в ближайшие несколько дней НАТО подпишет с Украиной новый документ об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности. В нем, в частности, будет предусмотрена возможность прямого доступа украинских специалистов к натовской платформе обмена данными о вредоносном программном обеспечении.

"Таким способом мы продемонстрируем решительную политическую и практическую поддержку Украины", резюмировал Столтенберг.

Киберзащита в НАТО — отдельный вид военных подразделений, которые прикрывают национальные интернет-сети, а также компьютерную структуру Альянса от атак извне. Они также регулярно проводят военные учения.

Ранее Фокус сообщил: на украинские государственные сайты идет массовая хакерская атака. Она началась в ночь на 14 января 2020 года, затронула ряд украинских министерств, а затем были атакованы наши судебные органы.

Привлеченные редакцией Фокуса эксперты пояснили, что хакерская атака стала возможной из-за того, что в Украине нет централизованной системы кибербезопасности.