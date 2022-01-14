Хакеры продолжили атаку на госсайты: какие еще ресурсы "легли"
Злоумышленники начали атаки в ночь на 14 января 2022 года. Теперь они заблокировали госсайты судебной системы.
Хакеры продолжают атаковать государственные сайты Украины, сообщает korrespondent.net.
На момент написания новости не работает сайт Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Единого реестра судебных решений, порталу Судебная власть.
Издание сообщало, что не работал и интернет-ресурс Офиса генпрокурора, но по состоянию на 14:15 14 января 2021 года сайт работает.
Известно, что восстановили работу сайта Минспорта, но остальные правительственные ресурсы по-прежнему недоступны.
Как известно, 14 января несколько государственных сайтов "легли" из-за кибератак. Среди них — сайт Минобразования, сайт Кабинета министров и портал "Дія".
Хакеры разместили послание украинцам с угрозами на трех языках — украинском, русском и польском. Они утверждали, что все личные данные слили в общую сеть.
Позже в Службе безопасности Украины заявили, что утечки персональных данных во время масштабной хакерской атаки не произошло.
Напомним, эксперты сообщили, что сайты госструктур не поддерживаются и не администрируются на должном уровне и это большая проблема.