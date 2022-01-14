Хакеры продолжили атаку на госсайты: какие еще ресурсы "легли"

Злоумышленники начали атаки в ночь на 14 января 2022 года. Теперь они заблокировали госсайты судебной системы.

Хакеры продолжают атаковать государственные сайты Украины, сообщает korrespondent.net.

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На момент написания новости не работает сайт Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Единого реестра судебных решений, порталу Судебная власть.

Издание сообщало, что не работал и интернет-ресурс Офиса генпрокурора, но по состоянию на 14:15 14 января 2021 года сайт работает.

Известно, что восстановили работу сайта Минспорта, но остальные правительственные ресурсы по-прежнему недоступны.

Как известно, 14 января несколько государственных сайтов "легли" из-за кибератак. Среди них — сайт Минобразования, сайт Кабинета министров и портал "Дія".

Хакеры разместили послание украинцам с угрозами на трех языках — украинском, русском и польском. Они утверждали, что все личные данные слили в общую сеть.

Позже в Службе безопасности Украины заявили, что утечки персональных данных во время масштабной хакерской атаки не произошло.

Напомним, эксперты сообщили, что сайты госструктур не поддерживаются и не администрируются на должном уровне и это большая проблема.