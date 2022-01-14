Хакери продовжили атаку на держсайти: які ще ресурси "лягли"

Зловмисники розпочали атаки в ніч на 14 січня 2022 року. Наразі вони заблокували держсайти судової системи.

Хакери продовжують атакувати державні сайти України, повідомляє korrespondent.net.

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На момент написання новини не працює сайт Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і Єдиного реєстру судових рішень, порталу Судова влада.

Видання повідомляло, що не працював і інтернет-ресурс Офісу генпрокурора, але станом на 14:15 14 січня 2021 року сайт працює.

Відомо, що відновили роботу сайту Мінспорту, але інші урядові ресурси, як і раніше, недоступні.

Як відомо, 14 січня кілька державних сайтів "лягли" через кібератаки. Серед них – сайт Міносвіти, сайт Кабінету міністрів і портал "Дія".

Хакери розмістили послання українцям із погрозами трьома мовами — українською, російською та польською. Вони стверджували, що всі особисті дані злили в спільну мережу.

Пізніше в Службі безпеки України заявили, що витоку персональних даних під час масштабної атаки хакера не сталося.

Нагадаємо, експерти повідомили, що сайти держструктур не підтримуються та не адмініструються на належному рівні, і це велика проблема.