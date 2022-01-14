Хакери продовжили атаку на держсайти: які ще ресурси "лягли"
Зловмисники розпочали атаки в ніч на 14 січня 2022 року. Наразі вони заблокували держсайти судової системи.
Хакери продовжують атакувати державні сайти України, повідомляє korrespondent.net.
На момент написання новини не працює сайт Вищого антикорупційного суду (ВАКС) і Єдиного реєстру судових рішень, порталу Судова влада.
Видання повідомляло, що не працював і інтернет-ресурс Офісу генпрокурора, але станом на 14:15 14 січня 2021 року сайт працює.
Відомо, що відновили роботу сайту Мінспорту, але інші урядові ресурси, як і раніше, недоступні.
Як відомо, 14 січня кілька державних сайтів "лягли" через кібератаки. Серед них – сайт Міносвіти, сайт Кабінету міністрів і портал "Дія".
Хакери розмістили послання українцям із погрозами трьома мовами — українською, російською та польською. Вони стверджували, що всі особисті дані злили в спільну мережу.
Пізніше в Службі безпеки України заявили, що витоку персональних даних під час масштабної атаки хакера не сталося.
Нагадаємо, експерти повідомили, що сайти держструктур не підтримуються та не адмініструються на належному рівні, і це велика проблема.