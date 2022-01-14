"Бійтеся та чекайте гіршого": хакери зламали українські урядові сайти (фото)

Після масштабної хакерської атаки зловмисники залишили повідомлення із погрозами на адресу українців трьома мовами.

Невідомі хакери скоїли кібератаки на низку українських урядових порталів. Про це пише Фокус.

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Зокрема, на кількох урядових сайтах після кібератак з'явилися погрози, адресовані українцям. На темному тлі було зображено перекреслені знаки з профілем свині, гербом, картою та прапором України.

Трохи нижче зловмисники залишили повідомлення з погрозами одразу трьома мовами — українською, російською та польською.

"Українець. Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", — йдеться у повідомленні, яке на урядових сайтах залишили хакери.

[ + – ] Хакери зламали низку урядових українських сайтів

Станом на 07:30, після кібератак не працюють кілька урядових сайтів:

МЗС України;

Міносвіти;

Державного казначейства;

Міністерства аграрної політики та продовольства;

Кабінету Міністрів;

Портал Дія.

Пресслужба міністерства освіти визнала, що портал зазнав масштабної атаки в ніч з 13 на 14 січня. Як розповідають у профільному відомстві, наразі проводяться роботи з усунення несправностей, а кіберполіція вивчає всі нюанси кібератаки.

[ + – ] Сайт Кабміну не працює після масштабної кібератаки

[ + – ] Портал Дія не працює після масштабної кібератаки

[ + – ] Сайт МЗС України не працює після кібератаки

[ + – ] Сайт Мінагро не працює після масштабної кібератаки

Нагадаємо, 20 грудня видання The New York Times попереджало, що російські хакери готують після Різдва кібератаки проти України, які будуть націлені на критичні об'єкти інфраструктури. За даними журналістів, хакерські атаки можуть стати підґрунтям для початку широкомасштабних бойових дій.

Також Фокус розповідав, що СБУ заблокувала понад 50 атак хакерів проти України. Зловмисники за допомогою кібератак намагалися отримати доступ до інформаційних систем органів державної влади.