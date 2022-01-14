НАТО посилить кіберспівпрацю з Україною після хакерської атаки: що відомо

В Альянсі обіцяють, що наші фахівці отримають прямий доступ до інформаційної платформи НАТО щодо обміну інформацією про шкідливе програмне забезпечення.

Українським державним фахівцям у галузі кібербезпеки в найближчі кілька днів офіційно дадуть прямий доступ до програмної платформи НАТО, де міститься інформація про всі шкідливі програми, які можуть завдати шкоди національній безпеці країн Альянсу. Про це повідомляє пресслужба організації.

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Експерти НАТО вже багато років співпрацюють з українськими колегами у галузі посилення оборони проти кіберзагроз. Наші фахівці в Брюсселя передають українським колегам усю необхідну інформацію щодо поточної шкідливої діяльності у сфері кібербезпеки, наголосив Столтенберг.

За даними генерального секретаря Альянсу, крім загального обміну інформацією про наявні кіберзагрози, відбувається підтримка української влади в Києві натовськими фахівцями.

Проте, й цього може виявитися недостатньо, тому протягом кількох днів НАТО підпише з Україною новий документ про посилення співпраці у сфері кібербезпеки. У ньому, зокрема, буде передбачено можливість прямого доступу українських фахівців до натовської платформи обміну даними про шкідливе програмне забезпечення.

"Так ми продемонструємо рішучу політичну та практичну підтримку України", — резюмував Столтенберг.

Кіберзахист у НАТО — окремий вид військових підрозділів, які прикривають національні інтернет-мережі, а також комп'ютерну структуру Альянсу від атак ззовні. Вони також регулярно проводять військові навчання.

Раніше Фокус повідомив: на українські державні сайти йде масова атака хакерів. Вона почалася в ніч на 14 січня 2020 року, торкнулася низки українських міністерств, а потім були атаковані наші судові органи.

Залучені редакцією Фокусу експерти пояснили, що атака хакера стала можливою через те, що в Україні немає централізованої системи кібербезпеки.