Ось що варто зробити, щоб не дати іншим вільно користуватися своїм смартфоном

Перш ніж передавати свій Android-телефон іншим людям, варто переконатися, що враховано всі заходи безпеки.

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Передавати свій телефон на Android може здаватися нешкідливим жестом, але є ризик, що інші люди переглядатимуть особисті дані. Як цього не допустити, розповідає The Sun.

На щастя, Google додав в Android спеціальну функцію гостьового профілю. Це означає, що ви можете дуже швидко і легко переключитися на заблоковану версію свого телефону, якою зможуть користуватися інші люди.

Google пояснює: "Гостьовий профіль призначений для людини, яка використовує ваш пристрій протягом короткого часу.

Як і у користувача, у гостьового профілю є власний простір на пристрої, але цей простір простіше видалити, коли гість закінчить роботу з пристроєм.

Google стверджує, що гостьовий користувач не зможе отримати доступ до всієї інформації на телефоні. Спочатку потрібно відкрити меню швидких налаштувань. Зазвичай це означає провести пальцем вниз від верхньої частини екрана. Можливо, доведеться провести пальцем вниз ще раз, щоб отримати доступ до всього списку швидких налаштувань.

Потім варто просто натиснути на значок користувача і вибрати "Додати гостя". Після створення гостя можна буде повернутися до профілю знову в майбутньому.

Якщо ви хочете створити профіль для нового гостя, виберіть "Почати заново". Або варто натиснути "Так, продовжити", щоб продовжити використовувати попередній гостьовий сеанс.

Після завершення гостьового сеансу варто просто повернутися до швидких налаштувань, натиснути "Користувач", потім потрібно вибрати "Видалити гостя" — "Видалити". Це призведе до видалення всіх даних гостя, який користувався телефоном.

Гості — це свого роду обмежені версії звичайних профілів користувачів Android. Тому можна швидко їх встановити і так само швидко відключити.

Вони можуть входити до своїх облікових записів Google і використовувати такі додатки, як Chrome або YouTube, без входу в систему. Гість не зможе побачити особисту або конфіденційну інформацію.

Тож це ідеальний спосіб дозволити комусь скористатися вашим телефоном, наприклад, для перегляду YouTube або перевірки електронної пошти.

Більше не потрібно турбуватися про те, що вони будуть блукати телефоном — вони не зможуть вийти з гостьового профілю і отримати доступ до основного облікового запису, не знаючи пароля.

Раніше повідомлялося, що додаток Google Play Protect дасть змогу користувачам легко виявляти шахрайські застосунки на Android-пристроях і вимикати їх.