Вот что стоит сделать, чтобы не дать другим свободно пользоваться своим смартфоном

Прежде чем передавать свой Android-телефон другим людям, стоит убедиться, что учтены все меры безопасности.

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Передавать свой телефон на Android может казаться безобидным жестом, но есть риск, что другие люди будут просматривать личные данные. Как этого не допустить, рассказывает The Sun.

К счастью, Google добавил в Android специальную функцию гостевого профиля. Это значит, что вы можно очень быстро и легко переключиться на заблокированную версию своего телефона, которой смогут пользоваться другие люди.

Google поясняет: "Гостевой профиль предназначен для человека, использующего ваше устройство в течение короткого времени.

Как и у пользователя, у гостевого профиля есть собственное пространство на устройстве, но это пространство проще удалить, когда гость закончит работу с устройством.

Google утверждает, что гостевой пользователь не сможет получить доступ ко всей информации на телефоне. Сначала нужно открыть меню быстрых настроек. Обычно это означает провести пальцем вниз от верхней части экрана. Возможно, придется провести пальцем вниз еще раз, чтобы получить доступ ко всему списку быстрых настроек.

Затем стоит просто нажать на значок пользователя и выберите "Добавить гостя". После создания гостя можно будет вернуться к профилю снова в будущем.

Если вы хотите создать профиль для нового гостя, выберите "Начать заново". Или стоит нажать "Да, продолжить", чтобы продолжить использовать предыдущий гостевой сеанс.

После завершения гостевого сеанса стоит просто вернуться в быстрые настройки, нажать "Пользователь", затем нужно выбрать "Удалить гостя" — "Удалить". Это приведет к удалению всех данных гостя, который пользовался телефоном.

Гости — это своего рода ограниченные версии обычных профилей пользователей Android. Поэтому можно быстро их установить и так же быстро отключить.

Они могут входить в свои учетные записи Google и использовать такие приложения, как Chrome или YouTube, без входа в систему. Гость не сможет увидеть личную или конфиденциальную информацию.

Так что это идеальный способ позволить кому-то воспользоваться вашим телефоном, например, для просмотра YouTube или проверки электронной почты.

Больше не нужно беспокоиться о том, что они будут бродить по телефону — они не смогут выйти из гостевого профиля и получить доступ к основной учетной записи, не зная пароля.

Раньше сообщалось, что приложение Google Play Protect позволит пользователям легко выявлять мошеннические приложения на Android-устройствах и отключать их.