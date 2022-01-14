Хакерська атака на Україну: США пригрозили РФ новими санкціями

Введення нових обмежень у Штатах допустили, якщо докази причетності Москви до атаки будуть ґрунтовними та "безумовними". При цьому дії РФ будуть розцінені як агресія проти України.

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що якщо докази про причетність російської влади до атак хакерів на урядові сайти України будуть ґрунтовними і "безумовними", то це викличе нові санкції проти Москви. Про це повідомляє газета Financial Times.

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За її словами, такі докази будуть розцінені як приклад поновлення агресивних дій проти України, що може призвести до західних санкцій проти РФ.

"Ми стежимо за всім, що Росія збирається робити щодо України, і стежимо за деякими зусиллями щодо дестабілізації України зсередини. Ми розуміємо, що існує безліч сценаріїв, які можуть розвиватися щодо того, що відбувається між Росією та Україною", — заявила Сміт.

Реакція Заходу на кібератаки

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також прокоментував кібератаку й зі свого боку заявив, що "рішуче" засуджує подібні дії. Він розповів, що експерти з кібербезпеки НАТО багато років тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами та діляться інформацією щодо поточної шкідливої кібердіяльності.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаки на сайти державних установ України та заявив, що комітет ЄС із безпекової політики, а також кіберпідрозділи зберуться, щоб обговорити можливу допомогу Києву.

"Ми збираємося мобілізувати всі наші ресурси, щоб допомогти Україні впоратися з цією кібератакою. На жаль, ми знали, що це може статися", — сказав він, додавши при цьому, що ЄС поки що не має достатніх даних, щоб стверджувати про причетність російської влади до кібератаки.

Нагадаємо, що Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури й інформаційної політики України зробив припущення про причетність РФ до кібератаки, яка була здійснена на урядові сайти України.

Фахівці країн НАТО в галузі кібербезпеки в найближчі кілька днів офіційно дадуть прямий доступ до програмної платформи НАТО, в якій розміщені дані про шкідливе програмне забезпечення, що загрожує країнам Альянсу.