Хакерська атака на сайти держорганів України: знайдено "російський слід"

Головною метою дій зловмисників, стверджують урядові експерти, є дестабілізація внутрішньої ситуації, а також психологічний тиск та залякування.

Кібератака на низку українських урядових сайтів у ніч на 14 січня була здійснена Російською Федерацією. Таке припущення висловив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

В Центрі вважають, що ця масштабна хакерська атака пов’язана з нещодавньою поразкою Москви на переговорах щодо співпраці України з НАТО.

"Днями Москва уже відновила військові навчання біля кордонів України. А хакерські дії на українські держоргани також можуть бути частиною цієї психологічної атаки на українців", — йдеться в повідомленні.

Метою таких атак є дестабілізація внутрішньої ситуації в країні, а також психологічний тиск і залякування населення, зазначають в Центрі.

Також Росія повинна понести покарання за атаку, і її слід очікувати на санкції за свої дії.

"Ця кібератака може розглядатись як напад на Україну – оскільки постраждали портали державних органів. А це означає, що за неї Росія має понести відповідальність і санкції – не за горами", — заявляє Центр.

Результати дослідження Центру вказують на російський слід. Експерти звернули увагу на хронологію поширення новини про атаку. Інформація спочатку з’явилась в соцмережах, далі першими серед медіа новину опублікували так звані "зливні бачки", потім її активно поширили російські ЗМІ, і вранці новину підхопили також українські видання.

"Приховати "російський слід" мало б використання хакерами згадок про Волинь, ОУН-УПА, Галичину, Полісся та "інші історичні землі". Очевидно, що це зроблено навмисне, аби кинути тінь за хакерську атаку на Польщу: Росія та її проксі давно працюють над тим, аби посварити дві дружні сусідські країни", — зазначають в Центрі.

Нагадаємо, хакерську атаку вночі було здійснено на низку урядових сайтів — МЗС, Міносвіти, ДСНС, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики. Витоку персональних даних, всупереч твердженню хакерів, не відбулося, заявили в СБУ.

Експосол США у РФ Майкл Макфол відреагував на зломи українських держсайтів. Він написав у Twitter, що, схоже, що Путін вже атакує Україну.

Водночас експерти вважають, що Україні потрібен власний "кіберщит", який захищає не тільки інтернет-ресурси держвідомств, а й критично важливих інфраструктур, інакше атаки повторюватимуться.