"Схоже, Путін вже атакує Україну": експосол США в РФ відреагував на зломи українських держсайтів

Побоювання американського політика й експерта з питань нацбезпеки поділяє й ексвіцепрем'єрка Грузії Ека Ткешелашвілі.

Майкл Макфол, експосол США в Росії та колишній спеціальний помічник президента США Барака Обами з питань національної безпеки, написав у Twitter, що побоюється посилення конфлікту між РФ та Україною, передає Фокус.

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"Дуже тривожно. Буквально через день після 3-х раундів переговорів, схоже, що Путін вже атакує Україну. (Сподіваюся, що це не російський уряд, але боюся, що це так)", — написав політик.

[ + – ] Твіт Майкла Макфола

У коментарях під цим твітом колишня віцепрем'єрка Грузії Ека Ткешелашвілі (також обіймала пости міністра закордонних справ, міністра юстиції та міністра в справах реінтеграції Грузії) зазначила: "Справді, я дуже добре пам'ятаю, як одного разу всі грузинські урядові вебсайти були атаковані та недоступні, це сталося приблизно за 2 тижні до російської агресії у 2008 році.

[ + – ] Відповідь грузинської політикині Еки Ткешелашвілі

Нагадаємо, що Майкл Макфол обіймав посаду посла США в РФ із січня 2012 року до лютого 2014 року. З 2014 року він співпрацює з NBCUniversal News Group як аналітик у сфері міжнародних відносин і питань нацбезпеки.

Раніше ми повідомляли про те, що були атаковані ще як мінімум три сайти — Вищого антикорупційного суду, Єдиного реєстру судових рішень, порталу Судова влада.