"Похоже, Путин уже атакует Украину": экс-посол США в РФ отреагировал на взломы украинских госсайтов

Опасения американского политика и эксперта по вопросам нацбезопасности разделяет и экс-вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили.

Майкл Макфол, экс-посол США в России и бывший специальный помощник президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности, написал в Twitter, что опасается усугубления конфликта между РФ и Украиной, передает Фокус.

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"Очень тревожно. Буквально через день после 3-х раундов переговоров, похоже, что Путин уже атакует Украину. (Надеюсь, что это не российское правительство, но опасаюсь, что это так)", — написал политик.

[ + – ] Твит Майкла Макфола

В комментариях под этим твитом бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили (также занимавшая посты министра иностранных дел, министра юстиции и министра по делам реинтеграции Грузии) отметила: "Действительно, я очень хорошо помню, как однажды все грузинские правительственные веб-сайты были атакованы и недоступны, это произошло примерно за 2 недели до российской агрессии в 2008 году".

[ + – ] Ответ грузинского политика Эки Ткешелашвили

Напомним, что Майкл Макфол занимал должность посла США в РФ с января 2012 года по февраль 2014 года. С 2014 года он сотрудничает с NBCUniversal News Group в качестве аналитика в сфере международных отношений и вопросов нацбезопасности.

Ранее мы сообщали о том, что были атакованы еще как минимум три сайта, — Высшего антикоррупционного суда, Единого реестра судебных решений, портала Судебная власть.