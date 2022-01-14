Хакерская атака на сайты госорганов Украины: найден "российский след"

Главной целью действий злоумышленников, утверждают правительственные эксперты, является дестабилизация внутренней ситуации, а также психологическое давление и устрашение.

Кибератака на ряд украинских правительственных сайтов в ночь на 14 января была осуществлена Российской Федерацией. Такое предположение высказал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Министерства культуры и информационной политики Украины.

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В Центре считают, что эта масштабная хакерская атака связана с недавним поражением Москвы на переговорах по сотрудничеству Украины с НАТО.

"На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут являться частью этой психологической атаки на украинцев", — говорится в сообщении.

Целью таких атак является дестабилизация внутренней ситуации в стране, а также психологическое давление и устрашение населения, отмечают в Центре.

Также Россия должна понести наказание за атаку, и ее следует ожидать санкций за свои действия.

"Эта кибератака может рассматриваться как нападение на Украину – поскольку пострадали порталы государственных органов. А это значит, что за нее Россия должна понести ответственность и санкции – не за горами", – заявляет Центр.

Результаты исследования Центра указывают на российский след. Эксперты обратили внимание на хронологию распространения новости об атаке. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми среди медиа новость опубликовали так называемые "сливные бачки", затем ее активно распространили российские СМИ, и утром новость подхватили также украинские издания.

"Скрыть "российский след" должно было использовать хакерами упоминаний о Волыни, ОУН-УПА, Галиции, Полесье и "других исторических землях". Очевидно, что это сделано умышленно, чтобы бросить тень за хакерскую атаку на Польшу: Россия и ее прокси давно работают над тем, чтобы поссорить две дружеские соседские страны", — отмечают в Центре.

Напомним, хакерская атака ночью была совершена на ряд правительственных сайтов — МИД, Минобразования, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Утечки персональных данных, вопреки утверждению хакеров, не произошло, заявили в СБУ.

Экспосол США в РФ Майкл Макфол отреагировал на взломы украинских госсайтов. Он написал в Twitter, что, похоже, Путин уже атакует Украину.

В то же время эксперты считают, что Украине нужен собственный "киберщит", защищающий не только интернет-ресурсы госведомств, но и критически важные инфраструктуры, иначе атаки будут повторяться.