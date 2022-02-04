Данілов розповів про країну, яка заважає Україні вступити в Кібер-НАТО

Ця держава межує з нами, і вона знає, що ми восьмий рік воюємо з Росією, але все одно поводиться так. Але саму країну голова РНБО не назвав.

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки й оборони України, розповів, що одна з країн Європейського Союзу заблокувала Україні вступ в Кібер-НАТО. За це рішення країна, про яку йдеться, проголосувала, незважаючи на те, що Україна на восьмий рік веде війну з Російською Федерацією. Про це повідомляється в ефірі передачі "Право на владу. Вiйна за мир" від 3 лютого 2022 року.

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"Є така інституція, яка називається Кібер-НАТО. Ми влітку минулого року подали туди всі документи, пройшли всі відповідні верифікації. Там, як і в НАТО, рішення ухвалюється консенсусом. Так от, одна з країн відмовила нам в участі у цій шановній інституції", — сказав Данілов.

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Секретар РНБО наголосив, що ця країна є нашим сусідом. І вона проголосувала проти участі України в Кібер-НАТО, відмовила нам у членстві, — сказав він.

У середині січня 2022 року низка українських урядових інформаційних ресурсів була атакована. Декілька днів сайти низки міністерств в Україні, а також порталу "Дія", не працювали. Усі, хто намагався зайти на них, бачили текстові повідомлення провокаційного змісту.

Багато закордонних фахівців і політиків побачили в цьому російський слід. Наприклад, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. Він вважає, що масштабна атака на сайти українських державних установ підтверджує ймовірність того, що Росія незабаром нападе на Україну.

Шведський політичний діяч вважає, що така атака мала на меті знищити державні інформаційні ресурси України, і це одна із цілей, які ставить перед собою Росія перед початком вторгнення.

За словами Постійного представника Польщі при Європейському Союзі Анджея Садося, ця група хакерів працювала влітку 2021 року над атакою на сайти німецького Бундестагу перед виборами. Також представники цієї групи зламували електронні адреси польських чиновників.