Хакерська атака підтверджує намір Росії напасти на Україну — Швеція

За словами колишнього прем'єр-міністра Швеції, метою кібератаки було знищення усієї системи урядових сайтів країни.

Колишній прем'єр-міністр Швеції та нинішній співголова центру аналітики "Європейська рада з міжнародних відносин" Карл Більдт заявив, що масштабна кібератака на українські сайти державних установ підтверджує ймовірність нападу Росії на Україну. Про це Більдт написав у своєму Twitter.

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Він припускає, що хакерська атака була здійснена для впровадження шкідливого програмного забезпечення з метою в певний момент знищити всі системи.

Такий розвиток подій на думку шведського чиновника говорить про підготовку до нападу на Україну.

"Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації з точки зору безпеки в Європі з початку 1960-х років. Остання кібератака проти України лише доповнює картину підготовки до великомасштабної агресії проти країни", — зазначив Більдт.

Нагадаємо, що за даними Міністерства цифрової трансформації країни, за масовою кібератакою на урядові сайти України стоїть Росія, яка намагалася зупинити роботу держсектору та підірвати довіру до нинішньої влади з боку українських громадян.

Про вразливість урядових сайтів в Україні попереджало агентство з кібербезпеки HackControl. Співробітники агентства зазначили, що уразливістю хакери користуються у разі ведення гібридної війни.