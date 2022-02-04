США назвали основні проблеми, які гальмують вступ України в НАТО, — Квін

Американська дипломатка вважає, що Україна має ухвалити розумне рішення щодо Донбасу і покінчити з питанням російської агресії.

Тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Україна перебуває на шляху вступу до НАТО. Проте для ухвалення остаточного рішення щодо її членства в Україні необхідно провести деякі реформи. Про це Квін розповіла під час ефіру ток-шоу "Право на владу".

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На думку Квін, існує кілька перешкод, подолавши які Україна може сподіватися на позитивне вирішення питання членства в Північноатлантичному альянсі. Перша необхідна умова — непорушність кордонів України та "розумне рішення щодо Донбасу". Друге — вирішення питання російської агресії. Іншими словами, Україна не повинна перебувати в стані військового конфлікту і повинна відновити контроль на своїх кордонах.

За її словами, українська сторона може засмучуватися через те, що вирішення питання членства в Альянсі дещо затягнулося, проте вступ до НАТО для багатьох країн Європи також дався нелегко.

"Україна пройшла довгий шлях до членства і має Національну річну програму, за якою працює з НАТО щороку. Тому Україна на цьому шляху, але ще не в кінцевій точці", — сказала американська дипломатка.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив про те, що одна з країн ЄС заблокувала Україні вступ до Кібер-НАТО. Він не уточнив, про яку країну конкретно йдеться, але сказав, що вона є сусідом України.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО не перекидатиме свої війська в Україну в разі вторгнення Росії, оскільки наша країна не є членом Альянсу. Проте країни-союзники готові надалі підтримувати Україну, надаючи їй зброю та військових інструкторів.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що НАТО штучно заманюють Україну до своїх лав. На думку російського міністра, існування такого військового болку, як НАТО взагалі безглуздо після закінчення "холодної" війни.