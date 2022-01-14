"Штучно заманюють Україну": Лавров про розширення НАТО

На думку глави російського МЗС, існування Альянсу втратило сенс після завершення холодної війни та Варшавського договору. Нині він підтримується штучно.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що НАТО штучно заманює Україну та країни Скандинавії до своїх лав. Про це передає ТАСС із пресконференції.

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За словами Лаврова, курс Альянсу та США спрямований проти стримування РФ і Китаю.

"Курс США та Північноатлантичного альянсу відверто проголошено як стримування КНР, РФ, не припиняються спроби штучно розширювати склад Північноатлантичного альянсу, втягувати туди Україну зокрема", — заявив міністр.

Також російський політик заявив, що "цікаві заяви" від керівництва Північноатлантичного альянсу про можливий вступ скандинавських країн до НАТО є штучним заманенням. Лавров заявив упевненість, що існування Альянсу втратило сенс після завершення холодної війни та зникнення Варшавського договору. Тому структура продовжує своє існування штучно.

Виходячи з цього, Лавров вважає, що найближчими місяцями Північноатлантичний альянс нарощуватиме свої сили поруч із Росією під приводом ситуації в Україні.

Нагадаємо, Лавров заявляв, що Захід планує "маленьку війну" в Україні, для цього наша країна вже нібито отримала 2,5 млрд доларів. За словами радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, РФ потрібен лише привід для вторгнення в Україну.