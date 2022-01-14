"Искусственно заманивают Украину": Лавров о расширении НАТО

По мнению главы российского МИД, существование Альянса потеряло смысл после завершения холодной войны и Варшавского договора. Сейчас он поддерживается искусственно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО искусственно заманивают Украину и страны скандинавии в свои ряды. Об этом передает ТАСС с пресс-конференции.

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По словам Лаврова, курс Альянса и США направлен против сдерживания РФ и Китая.

"Курс США и Североатлантического альянса откровенно провозглашен как сдерживание КНР, РФ, не прекращаются попытки искусственно расширять состав Североатлантического альянса, втягивать туда Украину в частности", — заявил министр.

Также российский политик заявил, что "интересные заявление" от руководства Североатлантического альянса о возможном вступлении скандинавских стран в НАТО является искусственным заманиванием. Лавров заявил уверенность, что существование Альянса потеряло смысл после завершения холодной войны и исчезновения Варшавского договора. Поэтому структура продолжает свое существование искусственно.

Исходя из этого Лавров считает, что в ближайшие месяцы Североатлантический альянс будет наращивать свои силы рядом с Россией под предлогом ситуации в Украине.

Напомним, Лавров заявлял, что Запад планирует "маленькую войнушку" в Украине для этого наша страна уже якобы получила 2,5 млрд долларов. По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, РФ нужен только повод для вторжения в Украину.