У Румунію для посилення НАТО в Європі прибули перші американські військові

Загалом Штати направляють близько 3 000 військових до Польщі та Румунії, щоб захистити Східну Європу.

На тлі загрози російській агресії до Румунії прибули перші війська Сполучених Штатів Америки для посилення союзників НАТО у східному фланзі. Про це 8 лютого заявив міністр оборони Румунії Васіле Данку, пише Reuters.

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Перші 100 військових із США вже перебувають у Румунії та займаються питаннями логістики. За словами Данку, незабаром прибудуть і решта військ.

У межах посилення сил НАТО в Румунії очікують близько 1000 військових. Франція заявила, що також планує направити військових до Румунії та запропонувала очолити майбутню місію НАТО. Рішення може бути прийняте вже незабаром — на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в середині лютого.

Як заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Північноатлантичний Альянс розглядає можливість довгострокової військової присутності у Східній Європі для зміцнення своєї оборони. Усе через те, що напруженість у зв'язку з нарощуванням російської військової сили біля України залишається високою. Очікується, що міністри оборони країн НАТО обговорюватимуть чергове підкріплення на зустрічі 16-17 лютого.

За словами офіційних осіб, раніше розгортання військ Альянсу було навмисно невеликим, щоби не провокувати подальшу агресію з боку Росії. Крім того, Угорщина та Словаччина також згадувалися офіційними особами як потенційні місця розміщення військ НАТО.

Раніше в МЗС Росії заявили, що країни Заходу готують провокацію проти РФ, говорячи про швидке вторгнення російських військ в Україну. Також речниця МЗС РФ заявила, що у країн Заходу "заготовлені матеріали на всі випадки життя". Пізніше стало відомо, що президент РФ Путін погрожував ядерним конфліктом, якщо Україна, будучи членом НАТО, намагатиметься військовим шляхом повернути окупований Крим.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Росія почала активніше вербувати людей на своїй території для відправлення найманців на окупований Донбас. Росіянам пропонують контрактну службу біля ОРДЛО.