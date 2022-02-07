Захід готує провокацію, говорячи про вторгнення армії РФ в Україну, — Захарова

За словами речниці МЗС РФ, країни Заходу вже підготували сценарій провокаційних дій, для прикриття яких використовуються матеріали про початок бойових дій в Україні.

Країни Заходу готують провокацію проти Росії, масово роблячи публікації про швидке вторгнення армії РФ в Україну. Про це в ефірі "1 каналу" заявила речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова.

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За її словами, велика кількість публікацій іноземних ЗМІ про те, що армія РФ готує повномасштабне вторгнення в Україну, свідчить про те, що "йде підготовка частини провокаційних дій (провокації Заходу проти Росії — ред.)".

Як заявила в ефірі федерального телеканалу Марія Захарова, "істерика Заходу" з можливим початком бойових дій триває протягом двох місяців.

"Більше хочу сказати, ви подивіться, явно є плани і заготівлі того, як цей сценарій, як ми розуміємо, вже прописаний", — продовжила спікерка МЗС РФ і навела в приклад недавню публікацію агентства Bloomberg, яке помилково повідомило про початок вторгнення російських військ в Україну.

Підсумовуючи, Марія Захарова заявила, що країни Заходу "заготовили матеріали на всі випадки життя".

Нагадаємо, 4 лютого американське агентство Bloomberg помилково опублікувало матеріал про те, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Редакція оперативно видалила публікацію із сайту та перепросила перед читачами за дезінформацію. За словами журналістів, матеріал був помилково опублікований із заголовком, який був заздалегідь підготовлений.

5 лютого німецький таблоїд Bild оприлюднив плани Володимира Путіна щодо захоплення України. За даними спецслужб, на які посилалися журналісти, після знищення українських військ Кремль почне захоплювати великі міста та формувати маріонетковий уряд.