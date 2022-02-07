Запад готовит провокацию, говоря о вторжении армии РФ в Украину, — Захарова

По словам спикера МИД РФ, страны Запада уже подготовили сценарий провокационных действий, для прикрытия которых используются материалы о начале боевых действий в Украине.

Страны Запада готовят провокацию против России, массово делая публикации о скором вторжении армии РФ в Украину. Об этом в эфире "1 канала" заявила спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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По ее словам, большое количество публикаций иностранных СМИ о том, что армия РФ готовит полномасштабное вторжение в Украину, свидетельствует о том, что, "идет подготовка части провокационных действий (провокации Запада против России — ред.)".

Как заявила в эфире федерального телеканала Мария Захарова, "истерика Запада" с возможным началом боевых действий продолжается в течение двух месяцев.

"Больше хочу сказать, вы посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы пониманием, уже прописан", — продолжила спикер МИД РФ и привела в пример недавнюю публикацию агентства Bloomberg, которое ошибочно сообщило о начавшемся вторжении российских войск в Украину.

Подытоживая, Мария Захарова заявила, что у стран Запада "заготовлены материалы на все случаи жизни".

Напомним, 4 февраля американское агентство Bloomberg ошибочно опубликовало материал о том, что Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Редакция оперативно удалила публикацию с сайта и принесла свои извинения читателям за дезинформацию. По словам журналистов, материал был ошибочно опубликован с заголовком, который был заранее подготовлен.

5 февраля немецкий таблоид Bild обнародовал планы Владимира Путина по захвату Украины. По данным спецслужб, на которые ссылались журналисты, после уничтожения украинских войск Кремль начнет захватывать крупные города и формировать марионеточное правительство.