"Россия вторгается в Украину": Bloomberg по ошибке заявило о начале боевых действий

Редакция уверяет, что на сайте случайно опубликовали один из заголовков, заранее составленных журналистами для разных сценариев.

4 февраля информационное агентство Bloomberg сообщило о вторжении России в Украину. Позже на своем сайте журналисты заявили об ошибке.

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Согласно сообщению, Bloomberg подготовили несколько заголовков на случай различных сценариев, и вариант c текстом "Россия вторгается в Украину" был случайно опубликован около 16:00. Редакция удалила публикацию, извинилась перед читателями и выясняет причину.

Как пишет изданиеThe New York Post, пользователям, которые нажимали на заголовок с целью прочитать новость, показывало страницу с ошибкой. По словам российского аналитика Ольги Лаутман, ошибочный текст висел на главной странице Bloomberg около получаса.

"Я зашла на сайт и увидела последние новости, но знала, что это неправда, потому что я имею дело с Украиной и узнаю об этом одним из первых. Это странная и довольно крупная ошибка, учитывая, что это потенциальное крупномасштабное вторжение, и все на взводе", — прокомментировала Лаутман The NY Post.

Ранее США предупреждали о том, что Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения в Украину. В частности, Кремль одобрил монтирование ролика, в котором украинские военные будут нападать на мирное население Донбасса или даже жителей РФ. В Госдепе добавили, что для съемок планируют привлечь актеров, которые будут оплакивать погибших родственников.

Писали также, что Украина отправила 8000 солдат в Чернобыль на фоне потенциального вторжения России. По словам генерал-полковника пограничных войск Юрия Шахрайчука, украинская армия увеличило количество патрулей в этом регионе. Военные вместе с бойцами Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС начали масштабные учения в Чернобыльской зоне.

Фокус писал, каким будет вторжение России в Украину. Кремль подготовил несколько вариантов нападания по северному, центральному и южному направлениям.