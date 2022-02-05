"Росія вторгається в Україну": Bloomberg помилково заявило про початок бойових дій

Редакція запевняє, що на сайті випадково опублікували один із заголовків, заздалегідь підготовлених журналістами для різних сценаріїв.

4 лютого інформаційне агентство Bloomberg повідомило про вторгнення Росії до України. Пізніше на своєму сайті журналісти заявили про помилку.

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Згідно з повідомленням, Bloomberg підготували кілька заголовків на випадок різних сценаріїв, і варіант із текстом "Росія вторгається в Україну" був випадково опублікований близько 16:00. Редакція видалила публікацію, вибачилася перед читачами та з'ясовує причину.

Як пише видання The New York Post, користувачам, які натискали на заголовок з метою прочитати новину, показувало сторінку з помилкою. За словами російського аналітика Ольги Лаутман, помилковий текст висів на головній сторінці Bloomberg близько півгодини.

"Я зайшла на сайт і побачила останні новини, але знала, що це неправда, тому що я маю справу з Україною і дізнаюся про це одним з перших. Це дивна і досить велика помилка з огляду на те, що це потенційне великомасштабне вторгнення, і все на взводе", — прокоментувала Лаутман The NY Post.

Раніше США попереджали, що Росія готується сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Зокрема Кремль схвалив монтування ролика, в якому українські військові нападатимуть на мирне населення Донбасу або навіть жителів РФ. У Держдепі додали, що для зйомок планують залучити акторів, які оплакуватимуть загиблих родичів.

Писали також, що Україна відправила 8000 солдатів до Чорнобиля на тлі потенційного вторгнення Росії. За словами генерал-полковника прикордонних військ Юрія Шахрайчука, українська армія збільшила кількість патрулів у цьому регіоні. Військові разом із бійцями Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС розпочали масштабні навчання у Чорнобильській зоні.

Фокус писав, яким буде вторгнення Росії до України. Кремль підготував кілька варіантів нападу за північним, центральним та південним напрямками.