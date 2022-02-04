У США підтвердили, що Росія може зімітувати напад України на ОРДЛО

За даними Держдепу та Пентагону, Москва може зняти пропагандистське відео, в якому продемонструють трупи та акторів, які "оплакують" своїх родичів, які загинули в результаті "атаки української армії".

Росія плануватиме інсценувати напад української армії на ОРДЛО, щоб отримати привід для повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу, який проходив 3 лютого.

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За його словами, спецслужби РФ можуть зняти пропагандистський ролик, у якому покажуть "атаки українських військовослужбовців" та жертв вибухів на окупованих територіях України.

Спікер Держдепу США також зазначив, що для зйомок Росія планує залучити спеціальних акторів для зображення місцевих жителів, які оплакують своїх родичів, які загинули внаслідок військової операції.

"Виробництво цього пропагандистського відео є одним із низки варіантів, які уряд РФ розробляє як фальшивий привід для початку і потенційного виправдання військової агресії проти України. Ми не знаємо, чи Росія обов'язково використовуватиме цей чи інший варіант найближчими днями", — продовжив Нед Прайс і наголосив, що США спеціально розсекретили один із планів Кремля.

Прессекретар Міністерства оборони США Джон Кірбі також підтвердив інформацію про те, що Росія готує фальшивий привід для повномасштабного вторгнення в Україну, зокрема шляхом створення пропагандистського відеоролика.

"Російський уряд, як ми думаємо, планує інсценувати напад українських військових або розвідувальних сил на російську територію або на російськомовне населення, щоб виправдати свої дії (вторгнення в Україну — ред.). Ми вважаємо, що РФ створить наочне пропагандистське відео, яке демонструватиме трупи та акторів, які зображають скорботних, кадри зруйнованих об'єктів, а також військову техніку, отриману Україною від Заходу", — продовжив спікер Пентагону під час брифінгу.

За його словами, США уважно стежать за ситуацією навколо України, оскільки Вашингтон уже раніше бачив подібні дії з боку РФ (створення приводу для початку бойових дій — ред.). Джон Кірбі також повідомив, що план зі зйомкою пропагандистського відео зі "нападом України на ОРДЛО" був узгоджений на рівні уряду Росії.

Нагадаємо, 3 лютого видання The Washington Post писало про те, що РФ готує фальшивий привід для вторгнення в Україну. За даними журналістів, Москва може змонтувати відео зі "нападом українських військовослужбовців на ОРДЛО", в якому покажуть "жертв" серед мирного населення.

3 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заспокоїв українців та запевнив, що військової загрози з боку РФ сьогодні немає.