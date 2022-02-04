В США подтвердили, что Россия может сымитировать нападение Украины на ОРДЛО

По данным Госдепа и Пентагона, Москва может снять пропагандистское видео, в котором продемонстрируют трупы и актеров, "оплакивающих" своих родственников, погибших в результате "атаки украинской армии".

Россия планировать инсценировать нападение украинской армии на ОРДЛО, чтобы получить предлог для полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил спикер Государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга, который проходил 3 февраля.

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По его словам, спецслужбы РФ могут снять пропагандистский ролик, в котором покажут "атаки украинских военнослужащих" и жертв взрывов на оккупированнных территориях Украины.

Спикер Госдепа США также отметил, что для съемок Россия планирует привлечь специальных актеров для изображения местных жителей, которые оплакивают своих родственников, погибших в результате военной операции.

"Производство этого пропагандистского видео является одним из ряда вариантов, которые правительство РФ разрабатывает в качестве фальшивого предлога для начала и потенциального оправдания военной агрессии против Украины. Мы не знаем, будет ли Россия обязательно использовать этот или другой вариант в ближайшие дни", — продолжил Нед Прайс и подчеркнул, что США специально рассекретили один из планов Кремля.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби также подтвердил информацию о том, Россия готовит фальшивый предлог для полномасштабного вторжения в Украину, в том числе путем создания пропагандистского видеоролика.

"Российское правительство, как мы думаем, планирует инсценировать нападение украинских военных или разведывательных сил на российскую территорию или на русскоязычное население, чтобы оправдать свои действия (вторжение в Украину — ред.). Мы считаем, что РФ создаст наглядное пропагандистское видео, которое будет демонстрировать трупы и актеров, изображающих скорбящих, кадры разрушенных объектов, а также военную технику, полученную Украиной от Запада", — продолжил спикер Пентагона в ходе брифинга.

По его словам, США внимательно следят за ситуацией вокруг Украины поскольку Вашингтон уже ранее видел подобные действия со стороны РФ (создание предлога для начала боевых действий — ред.). Джон Кирби также сообщил, что план со съемкой пропагандистского видео с "нападением Украины на ОРДЛО" был удобрен на уровне правительства России.

Напомним, 3 февраля издание The Washington Post писало о том, что РФ готовит фальшивый предлог для вторжения в Украину. По данным журналистов, Москва может смонтировать видео с "нападением украинских военнослужащих на ОРДЛО", в котором покажут "жертв" среди мирного населения.

3 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный успокоил украинцев и заверил, что военной угрозы со стороны РФ сегодня нет.