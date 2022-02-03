Россия готовится сфабриковать предлог для вторжения в Украину, — Washington Post

По информации журналистов, одобренный Москвой план предусматривает монтирование ролика, в котором украинские военные якобы нападут на мирное население. При этом "жертвы" могут быть не только на Донбассе, но и в России.

Официальные лица США заявляют, что у них есть доказательства того, что Россия разработала план, одобренный на высоком уровне в Москве, чтобы создать предлог для вторжения в Украину. Согласно ему, будет сфабриковано нападение якобы украинских военных, которое может привести к жертвам не только на востоке Украины, но и в России. Об этом изданию Washington Post сообщили четыре анонимные источники, знакомые с этим вопросом.

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Детали плана были рассекречены американской разведкой и, как ожидается, будут раскрыты администрацией Байдена в четверг на брифинге.

Отмечается, что в прошлом месяце администрация США предупредила, что российское правительство отправило оперативников на восток Украины, возможно, в рамках подготовки к диверсионным операциям.

Предполагаемая операция, которую Соединенные Штаты планируют разоблачить, будет включать в себя трансляцию видео изображений жертв среди гражданского населения на востоке Украины — и, возможно, за границей в России — для широкой аудитории, чтобы вызвать возмущение против украинского правительства и создать предлог для вторжения.

По словам одного американского чиновника, пока неясно, будут ли эти потери реальными или фейковыми.

Источники, знакомые с планом, говорят, что он был разработан российскими спецслужбами и находится на финальной стадии подготовки.

Однако собеседники издания не представили никаких доказательств предполагаемого заговора. Американские чиновники говорили на условиях анонимности.

Утверждение о готовящемся заговоре со стороны России прозвучало, когда Вашингтон и его союзники обеспокоены планами Кремля возможного вторжения в Украину.

Россия сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих у границ Украины, что побудило администрацию Байдена предупредить, что президент России Владимир Путин может в любой момент ввести свои войска на территорию Украины.

Кремль в свою очередь отрицает, что российские войска готовятся к вторжению в Украину, заявив, что Москва имеет право перемещать войска внутри страны по своему усмотрению.

В последние недели российские войска и военная техника перебрасывались в соседнюю Беларусь, которая имеет общую границу с Украиной протяженностью 674 мили, в рамках подготовки ко второму этапу совместных российско-белорусских военных учений, которые должны начаться 10 февраля. Военные аналитики опасаются, что учения могут быть поводом для размещения российских войск вдоль северной границы Украины в преддверии нового вторжения.

Ранее Фокус сообщал, что исследователи CIT подтвердили переброску кадыровцев по России. Полк "Север" имени Ахмата Кадырова не покидал своей базы расположения с 2018 года.