Росія готується сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, — Washington Post

За інформацією журналістів, схвалений Москвою план передбачає монтування ролика, у якому українські військові нібито нападуть на мирне населення. При цьому "жертви" можуть бути не лише на Донбасі, а й у Росії.

Офіційні особи США заявляють, що мають докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Згідно з ним, буде сфабриковано напад нібито українських військових, який може призвести до жертв не лише на сході України, а й у Росії. Про це виданню Washington Post повідомили чотири анонімні джерела, знайомі із цим питанням.

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Деталі плану було розсекречено американською розвідкою і, як очікується, буде розкрито адміністрацією Байдена у четвер на брифінгу.

Зазначається, що минулого місяця адміністрація США попередила, що російський уряд відправив оперативників на схід України, можливо, в межах підготовки до диверсійних операцій.

Передбачувана операція, яку Сполучені Штати планують викрити, включатиме трансляцію відео зображень жертв серед цивільного населення на сході України — і, можливо, за кордоном у Росії — для широкої аудиторії, щоб викликати обурення проти українського уряду та створити привід для вторгнення.

За словами одного американського чиновника, поки незрозуміло, чи ці втрати будуть реальними чи фейковими.

Джерела, знайомі з планом, кажуть, що його було розроблено російськими спецслужбами і він на фінальній стадії підготовки.

Проте співрозмовники видання не надали жодних доказів ймовірної змови. Американські чиновники говорили за умов анонімності.

Твердження про підготовку змови з боку Росії прозвучало, коли Вашингтон і його союзники стурбовані планами Кремля можливого вторгнення в Україну.

Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, що спонукало адміністрацію Байдена попередити, що президент Росії Володимир Путін може будь-коли ввести свої війська на територію України.

Кремль заперечує, що російські війська готуються до вторгнення в Україну, заявивши, що Москва має право переміщати війська всередині країни на свій розсуд.

В останні тижні російські війська та військова техніка перекидалися до сусідньої Білорусії, яка має спільний кордон з Україною протяжністю 674 милі, у межах підготовки до другого етапу спільних російсько-білоруських військових навчань, які мають розпочатися 10 лютого. Військові аналітики побоюються, що навчання можуть бути приводом для розміщення російських військ уздовж північного кордону України напередодні нового вторгнення.

Раніше Фокус повідомляв, що дослідники CIT підтвердили перекидання кадировців по Росії. Полк "Північ" імені Ахмата Кадирова не залишав своєї бази розташування з 2018 року.