Українські бійці відвойовували у "ворога" Чорнобильську зону (фото, відео)

На навчаннях бійці тренувалися стримувати наступ ворога та допомагати населенню евакуюватися.

У місті Прип'ять, що на Київщині, розпочалися масштабні військові навчання за участю бійців Нацгвардії, Нацполіції та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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У ході навчань учасники-нацгвардійці, рятувальники та правоохоронці відпрацювали злагодженість підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ під час виконання завдань із оборони населеного пункту, тактики ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, а також ліквідації їхніх наслідків.

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Нацгвардійці та підрозділи МВС займалися боротьбою з умовним ворогом і "захистом" міста, а поліцейські з рятувальниками мали забезпечити евакуацію населення.

Було заплановано відпрацювання кількох тактичних епізодів – повітряної розвідки, ведення вуличних боїв, знищення броньованої техніки умовного супротивника, штурм будівлі тощо.

На навчаннях були присутні дипломати та прес-аташе військових відомств із різних країн. Також на місці були глави МВС та Міноборони – Денис Монастирський і Олексій Резніков.

Нагадаємо, 2 лютого поблизу адмінкордону з Кримом пройшли навчання Збройних сил України з реактивними системами залпового вогню "Ураган".

Ще раніше бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України провели тренування з безпарашутного десантування з борту вертольота Мі-8.