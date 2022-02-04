Українські бійці відвойовували у "ворога" Чорнобильську зону (фото, відео)
На навчаннях бійці тренувалися стримувати наступ ворога та допомагати населенню евакуюватися.
У місті Прип'ять, що на Київщині, розпочалися масштабні військові навчання за участю бійців Нацгвардії, Нацполіції та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У ході навчань учасники-нацгвардійці, рятувальники та правоохоронці відпрацювали злагодженість підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ під час виконання завдань із оборони населеного пункту, тактики ведення бойових дій в урбанізованій місцевості, а також ліквідації їхніх наслідків.
Нацгвардійці та підрозділи МВС займалися боротьбою з умовним ворогом і "захистом" міста, а поліцейські з рятувальниками мали забезпечити евакуацію населення.
Було заплановано відпрацювання кількох тактичних епізодів – повітряної розвідки, ведення вуличних боїв, знищення броньованої техніки умовного супротивника, штурм будівлі тощо.
На навчаннях були присутні дипломати та прес-аташе військових відомств із різних країн. Також на місці були глави МВС та Міноборони – Денис Монастирський і Олексій Резніков.
Нагадаємо, 2 лютого поблизу адмінкордону з Кримом пройшли навчання Збройних сил України з реактивними системами залпового вогню "Ураган".
Ще раніше бійці Десантно-штурмових військ Збройних сил України провели тренування з безпарашутного десантування з борту вертольота Мі-8.