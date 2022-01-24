"Закріпилися на рубежі": десантники ЗСУ провели навчання з висадки з вертольотів Мі-8 (відео)
Українські військові покращували свої тактичні навички, а також володіння всіма бойовими машинами, які є у бригаді.
Бійці з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України провели тренування з безпарашутного десантування з борту вертольота Мі-8. Про це повідомляє пресслужба бригади у Facebook.
Тренування проходило у Львівській області. Під час маневрів, десантники удосконалили свої навички зі стрільби з усіх видів стрілецького озброєння, а також бойових машин, що стоять на озброєнні бригади. Також військовослужбовці підвищували свої вміння у тактичній підготовці.
"Опинившись на новому рубежі, воїни блискавично приступають до виконання наступних тренувальних елементів. …Настрій у воїнів чудовий та бойовий!", — вказується в публікації.
Під час маневрів військові керували БТРами, а також вели вогонь із них.
Нагадаємо, 21 січня розрахунки РСЗВ "Град" провели навчання на адмінкордоні з Кримом. Бойові розрахунки відпрацьовували захист морського узбережжя та небезпечні ділянки, де може висадитись російський десант та танки.
Раніше Нацгвардія провела навчання в областях, що межують з РФ: у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Бійці навчалися протистояти агресії та диверсіям ворога.