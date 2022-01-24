"Закрепились на рубеже": десантники ВСУ провели учения по высадке с вертолетов Ми-8 (видео)

Украинские военные улучшали свои тактические навыки, а также владение всеми боевыми машинами, которое есть в бригаде.

Бойцы из 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины провели тренировку по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

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Тренировка проходила во Львовской области. В ходе маневров, десантники усовершенствовали свои навыки по стрельбы со всех видов стрелецкого вооружения, а также боевых машин, стоящих на вооружении бригады. Также военнослужащие повышали свои умения в тактической подготовке.

[ + – ] Боец ВСУ с современным снайперским оружием Фото: АрміяInform

"Оказавшись на новом рубеже, воины молниеносно приступают к выполнению следующих тренировочных элементов. …Настроение у воинов отличное и боевое!", — указывается в публикации.

[ + – ] Боец ВСУ с РПГ-7 Фото: АрміяInform

В ходе маневров военные управляли БТРами, а также вели огонь с него.

Напомним, 21 января расчеты РСЗО "Град" провели учения на админгранице с Крымом. Боевые расчеты отрабатывали защиту морского побережья и опасные участки, где может высадиться российский десант и танки.

Ранее , Нацгвардия провела учения в областях, граничащих с РФ: в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Бойцы обучались противостоять агрессии и диверсиям врага.