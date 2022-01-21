Реактивная артиллерия ВСУ провела учения на админгранице с Крымом (видео)
Боевые расчеты отрабатывали защиту морского побережья и опасные участки, где может высадиться российский десант, включая танки.
На одном из полигонов Херсонской области украинские военные, несущие боевую службу на административной границе с временно оккупированным Крымом, провели учения по защите морского побережья и на танкоопасных участках. Об этом сообщает Командование объединенных сил в Facebook.
В рамках учений, боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили боевые задания касательно подавления и уничтожения огневых средств, бронетехники и живой силы условного врага.
"Подобные тренировки в группировке войск, подчиненной нашему Командованию, проходят регулярно. Именно поэтому военнослужащие всегда демонстрируют высокий уровень обученности и слаженности, своевременно реагируя на все возможные угрозы, — подчеркнул командующий объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.
В этот раз "Грады" выступили маршем в район проведения маневров, осуществила развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке стрельбе и управлению огнем.
Корректировали артиллерию разведчики, которые изучали местность и раскрывали цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотников. При этом как добавил Сергей Наев, каждый раз командиры подразделений добавляют новые элементы и вводные для разработки разных аспектов противостояния врагу. Обстановка во время маневров могла внезапно изменяться.
В результате бойцы оттачивают совместные действия, повышая свои практические навыки вместе с командирами подразделений.
Напомним, Нацгвардия провела учения у границ РФ в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Бойцы обучались противостоять агрессии и диверсиям врага.
Фокус сообщал, что на обустройство границы РФ за 7 лет потратили почти 2,5 млрд гривен.