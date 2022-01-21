Реактивна артилерія ЗСУ провела навчання на адмінкордоні з Кримом (відео)

Бойові розрахунки відпрацьовували захист морського узбережжя та небезпечні ділянки, де може висадитись російський десант, включаючи танки.

На одному з полігонів Херсонської області українські військові, які несуть бойову службу на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом, провели навчання із захисту морського узбережжя та на танконебезпечних дільницях. Про це повідомляє Командування об'єднаних сил у Facebook.

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У межах навчань, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали бойові завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, бронетехніки та живої сили умовного ворога.

"Подібні тренування в угрупованні військ, підпорядкованому нашому Командуванню, проходять регулярно. Саме тому військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості, своєчасно реагуючи на всі можливі загрози, — наголосив командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Цього разу "Гради" виступили маршем у район проведення маневрів, здійснила розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки стрільби та управління вогнем.

Коригували артилерію розвідники, які вивчали місцевість та розкривали цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотників. При цьому, як додав Сергій Наєв, щоразу командири підрозділів додають нові елементи та вступні для розробки різних аспектів протистояння ворогові. Обстановка під час маневрів могла раптово змінюватись.

У результаті бійці відточують спільні дії, підвищуючи свої практичні навички разом із командирами підрозділів.

Нагадаємо, Нацгвардія провела навчання біля кордонів РФ у Сумській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Бійці навчалися протистояти агресії та диверсіям ворога.

Фокус повідомляв, що на облаштування кордону РФ за 7 років витратили майже 2,5 млрд гривень.