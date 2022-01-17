Нацгвардія провела навчання біля кордонів: бійців тренували "виживати" під час атаки противника (фото)

У навчаннях брали участь бійці із чотирьох областей. Їх тренували протистояти будь-якому виду атаки супротивника.

Бійці Нацгвардії на Сході провели навчання у чотирьох прикордонних областях, під час яких тренувалися протистояти агресії, диверсіям та терористичним загрозам. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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Нацгвардійці з чотирьох областей — Сумської, Харківської, Донецької та Луганської розгорнули пункти управління військами, облаштували та замаскували позиції. Навчання тривали тиждень.

Бійці вчилися "виживати" за умов можливого нападу авіації супротивника, артилерії та безпілотників.

Навчання в Приазов'ї, де ймовірний напад противника, особливо актуальні зараз, каже командир військової частини 3051, підполковник Євген Казанцев. За його словами, у цьому регіоні зростає загроза із суші та моря.

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Нагадаємо, нещодавно бійці та командири "Азова" відпрацювали приведення гарнізонів у найвищу бойову готовність.

Трохи раніше Росія оголосила про початок навчань з бойовою стрільбою і танками неподалік українського кордону.