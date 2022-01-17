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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Нацгвардія провела навчання біля кордонів: бійців тренували "виживати" під час атаки противника (фото)

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навчання, Нацгвардія, МВС
на Сході України пройшли військові навчання

У навчаннях брали участь бійці із чотирьох областей. Їх тренували протистояти будь-якому виду атаки супротивника.

Бійці Нацгвардії на Сході провели навчання у чотирьох прикордонних областях, під час яких тренувалися протистояти агресії, диверсіям та терористичним загрозам. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Нацгвардійці з чотирьох областей — Сумської, Харківської, Донецької та Луганської розгорнули пункти управління військами, облаштували та замаскували позиції. Навчання тривали тиждень.

Бійці вчилися "виживати" за умов можливого нападу авіації супротивника, артилерії та безпілотників.

Навчання в Приазов'ї, де ймовірний напад противника, особливо актуальні зараз, каже командир військової частини 3051, підполковник Євген Казанцев. За його словами, у цьому регіоні зростає загроза із суші та моря.

Навчання Нацгвардійців
Навчання Нацгвардійців
Навчання Нацгвардійців
Навчання Нацгвардійців
Навчання Нацгвардійців
Навчання Нацгвардійців
Навчання Нацгвардійців
Навчання Нацгвардійців
Навчання Нацгвардійців

Нагадаємо, нещодавно бійці та командири "Азова" відпрацювали приведення гарнізонів у найвищу бойову готовність.

Трохи раніше Росія оголосила про початок навчань з бойовою стрільбою і танками неподалік українського кордону.