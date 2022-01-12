РФ проводить навчання зі стрільбою поблизу кордону з Україною після переговорів із США (фото)

У стрілецьких навчаннях беруть участь близько 3000 російських військових, залучено близько 300 одиниць техніки, зокрема танки Т-72Б3 та БМП-2.

У вівторок, 11 січня, Росія оголосила про початок навчань із бойовою стрільбою та танками неподалік українського кордону. Про це повідомляє Інтерфакс.

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На полігонах у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях проходять стрілецькі навчання, у них беруть участь близько 3000 військовослужбовців та залучено приблизно 300 одиниць техніки, включаючи танки Т-72Б3, БМП-2.

Зазначається, що в межах навчань проводяться тактико-спеціальні маневри та відпрацьовується "бойове злагодження різних формувань".

Основний акцент цих тактичних навчань на "вправах контрольних стрільб зі стрілецької зброї та озброєння бронетехніки".

Військові підрозділи мають завершити свої маневри навчальним боєм, один із етапів — бойова стрілянина: екіпажі БМП-2 та танків Т-72Б3 мають продемонструвати навичку поразки мішеней, які імітують техніку та живу силу супротивника.

США чекають пояснень

Представники США заявили, що хочуть почути пояснення з боку представників РФ щодо нових навчань, про які Росія оголосила вже наступного дня після переговорів з Кремлем. Про це заявив політичний консультант та колишній офіцер розвідки Нед Прайс під час нещодавнього брифінгу Міністерства оборони США. "Для деескалації передбачалося б повернення військовослужбовців РФ до казарм та пояснення таких маневрів або їх припинення", — заявив Прайс.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ перекидає до кордонів України винищувачі та ударні вертольоти, а також спецпідрозділи логістики. Нині біля кордонів розташований контингент приблизно з 85-100 тис. російських військовослужбовців.