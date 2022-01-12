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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ проводит учения со стрельбой вблизи границы с Украиной после переговоров с США (фото)

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Российские военные, техника
Фото: east2west | Российские военные.

В стрелковых учениях участвует порядка 3 000 российских военных, задействовано порядка 300 единиц техники, в т.ч. танки Т-72Б3 и БМП-2.

Во вторник, 11 января, Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. Об этом сообщает Интерфакс.

Военные учения, рф
Российские войска
Военные учения, рф
Российские войска
Военные учения, рф
Российские войска
Военные учения, рф
Российские войска
Военные учения, рф
Военные учения, рф
Военные учения, рф
Военные учения, рф

На полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях проходят стрелковые учения, в них участвует порядка 3000 военнослужащих и задействовано примерно 300 единиц техники, включая танки Т-72Б3, БМП-2.

Отмечается, что в рамках учений проводятся тактико-специальные маневры и отрабатывается "боевое слаживание различных формирований".

Основной акцент этих тактических учений на "упражнениях контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники".

Воинские подразделения должны завершить свои маневры учебным боем, один из этапов — боевая стрельба: экипажи БМП-2 и танков Т-72Б3 должны продемонстрировать навык поражения мишеней, которые имитируют технику и живую силу противника.

США ждут объяснений

Представители США заявили, что хотят услышать объяснения со стороны представителей РФ относительно новых учений, о которых Россия объявила уже на следующий день после переговоров с Кремлем. Об этом заявил политический консультант и бывший офицер разведки Нед Прайс во время недавнего брифинга Министерства обороны США. "Для деэскалации предполагалось бы возвращение военнослужащих РФ в казармы и объяснение таких маневров или их прекращение", — заявил Прайс.

Ранее Фокус сообщал, что РФ перебрасывает к границам Украины истребители и ударные вертолеты, а также спецподразделения логистики. Сейчас у границ находится контингент из примерно 85-100 тыс. российских военнослужащих.