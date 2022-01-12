РФ проводит учения со стрельбой вблизи границы с Украиной после переговоров с США (фото)
В стрелковых учениях участвует порядка 3 000 российских военных, задействовано порядка 300 единиц техники, в т.ч. танки Т-72Б3 и БМП-2.
Во вторник, 11 января, Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. Об этом сообщает Интерфакс.
На полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях проходят стрелковые учения, в них участвует порядка 3000 военнослужащих и задействовано примерно 300 единиц техники, включая танки Т-72Б3, БМП-2.
Отмечается, что в рамках учений проводятся тактико-специальные маневры и отрабатывается "боевое слаживание различных формирований".
Основной акцент этих тактических учений на "упражнениях контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники".
Воинские подразделения должны завершить свои маневры учебным боем, один из этапов — боевая стрельба: экипажи БМП-2 и танков Т-72Б3 должны продемонстрировать навык поражения мишеней, которые имитируют технику и живую силу противника.
США ждут объяснений
Представители США заявили, что хотят услышать объяснения со стороны представителей РФ относительно новых учений, о которых Россия объявила уже на следующий день после переговоров с Кремлем. Об этом заявил политический консультант и бывший офицер разведки Нед Прайс во время недавнего брифинга Министерства обороны США. "Для деэскалации предполагалось бы возвращение военнослужащих РФ в казармы и объяснение таких маневров или их прекращение", — заявил Прайс.
Ранее Фокус сообщал, что РФ перебрасывает к границам Украины истребители и ударные вертолеты, а также спецподразделения логистики. Сейчас у границ находится контингент из примерно 85-100 тыс. российских военнослужащих.