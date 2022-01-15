Полк "Азов" відпрацював приведення гарнізонів у найвищу бойову готовність (фото)
Бійці та командири такими маневрами мали показати злагоджену дію та управління військами.
Полк спецпризначення "Азов" провів комплексні заняття з відпрацювання приведення гарнізонів у вищі ступені боєготовності та дії щодо виконання завдань за призначенням. Про це повідомляє пресслужба полку.
У рамках планових тренувань бійці відпрацювали різні елементи:
- оповіщення особового складу
- отримання завдань командирами
- отримання зброї та технічних засобів
- формування колон
Мета подібних вправ — навчити військових діяти злагоджено та чітко після отримання сигналу. А командири мали продемонструвати свої навички з управління військами. Як вказують у публікації, всі підрозділи вчасно виконали завдання та показали повну готовність до виконання завдань за призначенням у будь-який час.
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