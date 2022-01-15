Полк "Азов" отработал приведение гарнизонов в высшую боевую готовность (фото)
Бойцы и командиры такими маневрами должны были показать слаженные действие и управление войсками.
Полк спецназначения "Азов" провел комплексные занятия по отработке приведения гарнизонов в высшие степени боеготовности и действия по выполнения задач по назначению. Об этом сообщает пресс-служба полка.
В рамках плановых тренировок бойцы отработали различные элементы:
- оповещение личного состава
- получение задач командирами
- получение оружие и технических средств
- формирование колонн
Цель подобных упражнений — обучить военных действовать слаженно и четко после получения сигнала. А командиры должны были продемонстрировать свои навыки по управлению войсками. Как указывают в публикации, все подразделения вовремя выполнили задачи и показали полную готовность к выполнению задач по назначению в любое время.
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