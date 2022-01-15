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Военный Фокус

Полк "Азов" отработал приведение гарнизонов в высшую боевую готовность (фото)

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боеготовность азова
Фото: Azov.org.ua | Бойцы полка "Азов"

Бойцы и командиры такими маневрами должны были показать слаженные действие и управление войсками.

Полк спецназначения "Азов" провел комплексные занятия по отработке приведения гарнизонов в высшие степени боеготовности и действия по выполнения задач по назначению. Об этом сообщает пресс-служба полка.

В рамках плановых тренировок бойцы отработали различные элементы:

  • оповещение личного состава
  • получение задач командирами
  • получение оружие и технических средств
  • формирование колонн
полк азова

Цель подобных упражнений — обучить военных действовать слаженно и четко после получения сигнала. А командиры должны были продемонстрировать свои навыки по управлению войсками. Как указывают в публикации, все подразделения вовремя выполнили задачи и показали полную готовность к выполнению задач по назначению в любое время.

бойцы азова

Напомним, украинские летчики начали интенсивную подготовку на всех базовых и оперативных аэродромах Украины. По информации Yahoo News, ЦРУ США тренируют украинский спецназ для отражения атаки РФ.