Полк "Азов" отработал приведение гарнизонов в высшую боевую готовность (фото)

Бойцы и командиры такими маневрами должны были показать слаженные действие и управление войсками.

Полк спецназначения "Азов" провел комплексные занятия по отработке приведения гарнизонов в высшие степени боеготовности и действия по выполнения задач по назначению. Об этом сообщает пресс-служба полка.

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В рамках плановых тренировок бойцы отработали различные элементы:

оповещение личного состава

получение задач командирами

получение оружие и технических средств

формирование колонн

Цель подобных упражнений — обучить военных действовать слаженно и четко после получения сигнала. А командиры должны были продемонстрировать свои навыки по управлению войсками. Как указывают в публикации, все подразделения вовремя выполнили задачи и показали полную готовность к выполнению задач по назначению в любое время.

Напомним, украинские летчики начали интенсивную подготовку на всех базовых и оперативных аэродромах Украины. По информации Yahoo News, ЦРУ США тренируют украинский спецназ для отражения атаки РФ.